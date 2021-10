Gabon - Angola : le Onze entrant des Panthères avec Obissa en défense centrale

À deux heures du coup d'envoi de la rencontre Gabon-Angola, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar-2022, L'Union, en exclusivité livre le Onze entrant de Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères.

Ainsi, après le forfait de Mario Lemina pour des raisons familiales, le technicien français a tranché en titularisant Sidney Obissa. Il jouera dans l'axe aux côtés de Didier Ndong.

Sur les côtés, les lignes ne bougent pas. Lloyd Palun et Johann Obiang conservent leurs postes. Au niveau du secteur médian, Sambissa, Poko, Boupendza et Kanga ont la confiance du coach. En attaque, on aura la paire Aubameyang, Axel Meye. Et enfin, dans les goals, Jean-Noël Amonome remplace Anthony Mfa Mezui. Soit un 4-4-2.