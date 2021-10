C'est un coup dur pour Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères. En effet, demain, lors du match retour face aux Palancas Negras d'Angola, le technicien français sera privé de Denis Bouanga. Et pour cause, l'attaquant des Verts est suspendu pour avoir écopé vendredi dernier à Luanda un second carton jaune. Du coup, il ne peut donc pas jouer la rencontre retour face à l'Angola. David Sambissa pourrait prendre sa place.