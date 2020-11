Forest Rangers : un néophyte tout aussi ambitieux

Comme le club de Koula-Moutou pour le Gabon, la formation basée dans la ville de Ndola a profité de la fin prématurée de la saison domestique pour obtenir le droit de représenter la Zambie (avec Nkana Red exempté du premier tour) dans la plus prestigieuse des compétitions africaines des clubs. Avec l’ambition de passer l’obstacle gabonais et s’offrir une adversité de prestige avec les Congolais du Tout-Puissant Mazembe.

Avec un effectif à coloration locale, mais renforcé par des atouts extérieurs venus du Cameroun (les défenseurs Cédric Djeugoué et Yvan Mboudou), du Ghana (l’attaquant Zikiri Adams), du Nigeria (l’avant-centre Quadi Kola-Adeolakun) et du Zimbabwe (le gardien de but Mathias Kigonya), le club soutenu par la Zaffico Limited, une puissante entreprise forestière et de l’industrie, rêve plus grand. Son président Benhail Mukuka fait de cette première campagne africaine une étape dans le processus de développement des Forest Rangers.