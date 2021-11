Football/Qatar 2022 : les 23 de Patrice Neveu

EN prélude aux deux dernières rencontres qualificatives de la coupe du monde Qatar 2022, le sélectionneur national des Panthères, Patrice Neveu, a annoncé ce mardi 02 novembre 2021, la liste des 23 joueurs qui prendront part à ces doubles matchs.

Dans les buts, le trio sera composé de Anomone Joël, Mfa Mezui et Donald Nze.

La Défense sera disposé autour de Palun Lloyd, Assoumou Akue , Johan Obiang, Ecuele Manga, Anthony Oyono, Sidney Obissa et Sambissa David.

Le milieu sera assuré par Biyogho Poko, Lemina Mario, Madinda Levy, Guelor Kanga, Alex Moucketou et Didier Ndong Ibrahim.

Pour le secteur offensif, Aubameyang Pierre Emerick, Bouanga Dénis, Eneme Ulrich, Allevinah Jim, Boupendza Aaron, Louis Autchanga et Kevin Mayi mèneront l’attaque.

Liste d'attente : Missi Mezu, Fahd Ndzengue, Yanis N'Gakoutou, Serge Ngouali, Axel Meye, Yohan Watcher