Football/Panthères : le soutien du gouvernement assuré

En plus des seize joueurs qui ont commencé le stage de préparation en prévision des prochains matchs Côte d'Ivoire/Gabon et Gabon/Gambie, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football, le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, a vu son groupe s'étoffer avec les arrivées de Guelor Kanga, Loyce Marius Mbaba, David Sambissa et Jim Allevinah.

Axel Meye, Éric Bocoum, Medwin Biteghe, Roy Mouniengue, Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang, jusqu'au moment de notre bouclage hier, étaient toujours attendus.

Fait marquant de mardi dernier dans la tanière des Panthères : la visite, dans la soirée, du ministre des Sports, André-Jacques Augand.

Ce dernier, impressionné par la qualité de l'établissement qui accueille la sélection nationale du Gabon, a, selon un membre de la délégation gabonaise, transmis aux joueurs et à leurs encadreurs techniques le message de la Nation.

" C'est possible de faire un bon résultat en terre ivoirienne et de se qualifier à la prochaine Coupe du monde. Le président de la Transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et tout le gouvernement tiennent à cette rencontre pour prendre une sérieuse option".

"Sachez aussi que toutes les difficultés autour de cette préparation trouveront des solutions ", a déclaré l'hôte des Panthères.

" Nous savons ce qu'il nous reste à faire ", a répondu le capitaine Ecuele Manga. Après Thierry Mouyouma qui a tenu des propos rassurants à l'endroit de l'envoyé spécial du gouvernement Raymond Ndong Sima II.

MM

Libreville/Gabon