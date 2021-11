Football/Botola 1 : le doublé de Meye Axel face à El Jadida

POUR le compte de la 9e journée du championnat marocain de football de première division (Botola 1), Ittihad de Tanger(14e), au Grand stade de Tanger, à battu ce jeudi après-midi Difaa El Jadida (6e) sur le score de 4 buts à 2.

Passeur décisif lors du premier but, Axel Meye Me Ndong à inscrit deux buts, à la 38e et 52e minute de la partie.

De quoi donner des Idées à Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères qui ne l'a pas convoqué pour les deux rencontres face aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye et les Pharaons d'Égypte, les 12 et 16 novembre prochains.