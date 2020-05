Football : Winnie Mapangou (Stade Brestois) : "C'est une décision difficile à accepter mais…"

Pour cause de pandémie du coronavirus, la plupart des compétitions sportives partout dans le monde se sont arrêtées. Cet arrêt est définitif pour la France, qui met ainsi un terme aux championnats de D1 et D2 pour la saison de 2019/2020. Notre compatriote Winnie Mapangou nous livre son sentiment à ce sujet.

"C’est une décision difficile à accepter, mais très importante pour notre santé. J'avais déjà envisagé ce possible arrêt, au vu des nouvelles et de l'augmentation du nombre des cas par rapport à la pandémie. Mon club, Brest, occupait la 7e place dans le groupe A de la Ligue 2 du championnat féminin de France, avant l'interruption forcée de la compétition. Cette position nous permet donc de nous maintenir. Suite à cette décision des instances supérieures du football français dans toutes les catégories, nos dirigeants nous ont demandé de continuer à respecter les mesures du confinement et on se retrouvera après la levée desdites mesures pour une réunion de fin de saison."



Propos recueillis par



