Football : Vers un chassé-croisé entre Musavu-King et Ebane Abessolo

Une issue rendue inéluctable par le prolongement de la période du confinement lié au Covid-19 et, surtout, des conséquences de la pandémie sur le football français de manière globale.

Si en Ligue 1, les porte-flambeaux du Gabon que sont Denis Bouanga (AS Saint-Etienne, 17e au classement), Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong (Dijon FCO, 16e) devraient voir leurs clubs se maintenir, Yrondu Musavu-King (Le Mans, 19e et avant-dernier en Ligue 2) subirait, pour sa part, l'humiliation de la relégation.

Arrivé en août dernier pour se relancer durant une saison dans l'ancien club de Daniel Cousin et Didier Ovono Ebang, le défenseur central gabonais de 28 ans, qui n'aura finalement disputé que 11 matchs (922 minutes), va finir sur un sentiment de frustration et d'échec. Qu'il reste ou non avec des Manceaux qui vont retrouver une division quittée il y un an, son club est en passe de faire un chassé-croisé avec l'USL Dunkerque de Wilfried Ebane Abessolo.