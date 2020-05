Football : Ulrick-Brad Eneme Ella : "Je n'ai fixé aucune condition pour intégrer les Panthères"

L'Union. Vous êtes aujourd'hui footballeur professionnel au sein de la formation d'Amiens, reléguée en L2. Quel a été votre parcours et quel rôle ont joué vos parents dans votre jeune carrière ?

Ulrick-Brad Eneme Ella : Le rôle des parents dans le parcours d'un jeune dans le sport de haut niveau est fondamental. Et, en ce qui me concerne, mon père a joué son rôle à la perfection, car entre le foot et les études, ce ne fut pas chose aisée. En vérité, ils ont tout fait pour me rendre la tâche plus facile. S'agissant de mon parcours, à l'âge de 10 ans, en classe de 6e, j'ai été surclassé au football dans la catégorie des moins de 12 ans.