Football : Quand Alevinah marque, Clermont monte sur le podium

SAMEDI dernier, au stade Gabriel-Montpied, en match comptant pour la 20e journée du championnat de France de L2, Clermont Foot 63 de notre compatriote Jim Alevinah, a passé une gamelle à L'Union sportive du littoral de Dunkerque, étrillé 0-5. Au cours d'une rencontre quasiment à sens unique, dominée de bout en bout par les Clermontois, le Clermont Foot 63 a égalé la plus large victoire de son histoire en Ligue 2, grâce à des buts de Jodel Dossou, Jim Alevinah et un triplé express de Mohamed Bayo (3 buts en 13 minutes)

Au cours de cette rencontre, l'international gabonais, très inspiré, outre son but à la 45e minute, a délivré deux passes décisives. C'est la 6e réalisation de l'attaquant gabonais en championnat. Et au sortir de cette rencontre, Jim Alevinah n'a, tout naturellement pas caché sa joie. " Nous sommes satisfaits du contenu et du résultat du match. On savait que marquer le premier but allait créer des espaces et de l'envie. Ce qui a été fait. Le second but de l'équipe, le mien, nous a fait beaucoup de bien parce qu'il intervient avant la pause. Nous allons continuer le travail".