Football : premières pour Aubameyang et Do Marcolino

ILS ont tous les deux rejoint leur nouveau club la semaine écoulée et ont déjà effectué leurs premiers pas. Officiellement lié (pour deux années, plus une en option) à l'Olympique de Marseille depuis vendredi écoulé, Pierre-Emerick Aubameyang a disputé son premier match le lendemain. Une mi-temps (la seconde) du match préparatoire perdu samedi contre les Belges du KAS Eupen (0-1). Avec sur le dos le numéro 10 fraîchement pris après le départ acté de son ancien porteur et chouchou du stade Vélodrome, Dimitri Payet. Avec un montant touché dans les arrêts de jeu et des situations favorables non exploitées plus tôt, l'attaquant gabonais n'a pu trouver le chemin des filets. Mais a déjà pu se jauger physiquement et va poursuivre son intégration chez les Olympiens.

Les deux derniers matchs amicaux prévus respectivement contre les Néerlandais du RKC Waalwijk (ce jeudi) et les Allemands du Bayer Leverkusen (le 2 août) seront l'occasion pour PEA de mieux régler la mire. Afin d'être dans les meilleures dispositions mentales pour entamer son retour en Ligue 1, lors de la réception du Stade de Reims, le 13 août. Ce qui pourrait être le cas à l'étage inférieur français que va découvrir Alan Do Marcolino qui a rapidement pris ses marques au Quevilly-Rouen Métropole où le longiligne attaquant (1,94 m) a été prêté (pour une saison et sans option d'achat) par le Stade Rennais. Aligné d'entrée lors du match test bouclé samedi sur un match nul contre le Paris FC (2-2), il a ouvert le score d'une frappe imparable du pied droit (38e minute).

Samedi à venir, contre le Stade Malherbe de Caen, sera une deuxième opportunité offerte à celui qui reste sur une saison à 19 matchs et 10 buts en National 2, 3 sorties en Ligue 1 et 6 sélections (1 but) avec les Panthères, de marquer davantage de points aux yeux de son entraîneur Olivier Echouafni. Avant les trois coups de la saison de Ligue 2023-2024 que les Léopards de QRM vont ouvrir à Amiens, le 5 août prochain.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon