Football : PEA au centre d’une passe d’armes

Alors qu’il venait de participer à une campagne de l’Organisation des Nations unies (aux côtés, notamment, du Brésilien Neymar, de la Norvégienne Ada Hegerberg, du basketteur français Nicolas Batum, du rugbyman néo-zélandais Dan Carter ou encore du pilote de formule 1 Charles Leclerc) sur '' les gestes simples" relatifs à la sensibilisation à la lutte contre la pandémie du coronavirus, Pierre-Emerick Aubameyang a fait, sans y avoir été pour quelque chose, l’actualité dans un autre domaine.

Après avoir déclaré le mois dernier que PEA est le finisseur qui manque à Manchester United, "The Merse" a changé de discours lundi sur Sky Sports, où il est consultant. " Il est plus facile de dire de passer à un autre club plus ambitieux et de remporter des choses. Mais il n’y a pas beaucoup de trophées à remporter, en particulier avec Liverpool et Manchester City. J’ai eu beaucoup de chance de jouer pour Arsenal pendant longtemps et, ne vous y trompez pas, c’est un super club. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs, il faut faire attention", a plaidé le champion d'Angleterre 1991.