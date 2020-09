Football : Patrice Neveu en mission de prospection

C'est pour cette raison qu'il effectue, depuis hier, une mission de supervision en Europe, afin de préparer, dans les conditions les meilleures, les prochaines rencontres de l'équipe nationale de football du Gabon. Notamment le match amical du 8 octobre, finalement aux Pays-Bas face aux Écureuils du Bénin, et la double confrontation Gabon-Gambie (3e et 4e journées), de novembre, comptant pour les éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations ''Cameroun-2022".

"Tout est mis en œuvre, dans les moindres détails, afin de permettre à notre sélection de préparer, dans les meilleures conditions, sa double confrontation face à la Gambie, au mois de novembre prochain. Ces deux confrontations sont importantes pour nous. Car, en cas de double succès, nous serons quasiment qualifiés. Et pour cela, il nous faudra un effectif et un groupe compétitif. C'est, entre autres, pour cette raison que nous avons entièrement financé le séjour en Europe du sélectionneur Patrice Neveu. Afin qu'il puisse s'enquérir de la situation de chacun de nos joueurs", nous a confié une source proche de l'Office national de développement du sport et de la culture.