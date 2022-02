Football : pas de matchs amicaux pour les Panthères en mars

De nombreuses sélections à travers le monde, notamment africaines, mettront à profit les journées Fifa des 21 au 29 mars prochains pour livrer des matchs amicaux avant le début des éliminatoires de la Can-2023 prévues du 1er au 14 juin 2022. Dans cette perspective, le Burkina Faso jouera contre le Kosovo et la Belgique, la Côte d'Ivoire sera aux prises avec la France et l'Angleterre, l'Afrique du Sud face à la France, le Togo contre le Congo Brazzaville… Malheureusement, le Gabon, pour des raisons financières, ne jouera aucune rencontre amicale. Ainsi en a décidé le ministre des Sports Franck Nguema, du fait de la crise économique et financière que traverse le pays. " (...) Il semble difficile de mobiliser les ressources financières permettant de prendre en charge, dans un intervalle relativement court, les deux matchs amicaux entre le 21 et le 29 mars 2022 et les quatre matchs officiels des éliminatoires de la Can 2023 prévus du 1er au 14 juin 2022. Sans oublier, que la relance du championnat national (...), devenu crucial, est actuellement à l'étude au sein du gouvernement.

Au regard de ce qui précède, l’organisation desdits matchs amicaux pour notre équipe nationale n'est malheureusement pas envisageable", indique le courrier adressé par le ministre des Sports, le 22 février dernier au président de la Fégafoot Pierre-Alain Mounguengui. Toutefois, force est de reconnaître que des pays, pourtant déjà qualifiés pour le Mondial, notamment la France et la Belgique, ont décidé de jouer des rencontres amicales. Ces rencontres étaient l'occasion pour Patrice Neveu de passer en revue ses troupes et ramener la sérénité dans le groupe après les épisodes du Cameroun. Et ce, avant d'entamer en juin les quatre matchs éliminatoires. Mais faute de moyens financiers, le Gabon ira aux éliminatoires sans préparation.

Willy NDONG

Libreville/Gabon