Football : Panthères du Gabon  et l'objectif Can 2021

LA campagne des qualifications de la Coupe du monde 2 022 désormais terminée pour les Panthères, c'est le compte à rebours pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2 021 au Cameroun qui commence.

Entre le revers concédé en Égypte mardi et l'entrée en matière au rendez-vous continental, le 10 janvier 2022 contre les Comores à Yaoundé, il va s'écouler 55 jours. Soit moins de deux mois à l'actif du sélectionneur Patrice Neveu pour réfléchir, composer et préparer le meilleur groupe possible appelé à atteindre les objectifs fixés.

Si le tournoi préparatoire auquel le Gabon devrait prendre part au Qatar avant la Can équivaut à un dernier indicateur des attentes à avoir, l'effectif mobilisé sera vraisemblablement proche de celui utilisé lors des six matchs qualificatifs du Mondial 2 022. Il ne restera pas moins à Neveu de fixer une hiérarchie définitive au poste de gardien de but et de déterminer le complément de Bruno Ecuele Manga pour la composition du duo défensif axial.