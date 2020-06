Football : Ousman Ayouba s'en est allé hier

Confiné à Bitam, le défunt, qui était souffrant depuis quelques jours, avait été transporté d'urgence au Cameroun pour y subir des soins. Malheureusement, le destin en a décidé autrement.

Homme intègre et généreux, Ousman Ayouba était un grand dirigeant sportif. De son vivant, il a œuvré avec passion pour le développement du football dans notre pays. C'est à juste titre qu'il a été choisi par l'actuel bureau fédéral pour prendre la tête de la Commission en charge des équipes nationales. "Je garde de l'illustre disparu le souvenir d'un homme très attachant et professionnel. Il était passionné de football et aimait profondément l'USB dont il fut le secrétaire général durant une décennie. Nous avons effectué plusieurs missions à l'étranger avec l'USB et l'équipe nationale. De ces voyages, je garde de lui le souvenir d'un homme qui avait le souci du travail bien fait. Nous perdons véritablement un grand stratège et dirigeant sportif", a fait savoir le président actif de l'USB, Bienvenu Obiang Essono.