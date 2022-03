Football : Neveu prend contact avec nos expatriés

Le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, à la demande du ministre des Sports, Franck Nguema, est depuis lundi dernier en mission en France. Depuis la capitale française, le technicien français fera le tour des clubs où évoluent nos internationaux avec comme objectif principal la remobilisation des troupes plus d'un mois après la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Tout en sachant que le Gabon ne disputera pas de matchs amicaux le mois en cours pour raisons financières. "Sur instructions du ministre des Sports, et à défaut de jouer quelques matchs amicaux, je suis en mission en France pour remobiliser nos troupes dans la perspective des éliminatoires de la Can-2023. Comme vous le savez, après la Can-2021, plusieurs de nos joueurs se sont retrouvés en difficulté dans leurs clubs respectifs. C'est le Cas de Bruno Ecuele Manga qui est relégué sur le banc de touche, Alex Moucketou qui manque de temps de jeu à Aris Limassol. Tout comme Autchanga, Jean-Noël Amonome et Sidney Obissa, qui a quitté la Belgique pour revenir s'entraîner à Ajaccio. C'est donc ces dossiers qu'il va falloir régler sur place", explique Patrice Neveu.

Ce dernier va également s'entretenir avec les différents coachs de nos expatriés. Comme ce fut le cas récemment avec le coach des gardiens du club sud-africain d'AmaZulu. "Comme vous savez, Jean-Noël Amonome est le 3e gardien d'AmaZulu. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre sélection qui a besoin d'un gardien qui joue régulièrement en club. J'ai parlé au coach des gardiens de ce club pour lui faire remarquer que cette situation ne nous arrange pas. Nous avons des touches pour notre gardien en Europe, mais AmaZulu refuse de libérer Jean-Noël. C'est un autre dossier qu'il va falloir régler en urgence comme les autres d'ailleurs", ajoute-t-il encore. Le sélectionneur national mettra également à profit son séjour en Europe pour rencontrer trois joueurs susceptibles d'intégrer la sélection.

La question relative à la discipline au sein de la tanière sera également au centre des entretiens entre Neveu et ses joueurs. " La reconnaissance du peuple est plus importante qu'une médaille. Au Cameroun, il y a eu des problèmes qu'il va falloir régler sans tarder. C'est un message de fermeté et d'espoir que je compte délivrer à mes joueurs. Car, la qualification pour la Can-2023 est un enjeu capital pour nous. Et pour y arriver, nous devons être solidaires et avoir des gars qui jouent. Par conséquent, il nous faut maintenir le cap".

Tout un programme !

W.N

Libreville/Gabon