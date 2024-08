Football : Neveu demande à la FIFA de sanctionner le Gabon

Recruté officiellement le 5 août 2019 pour un contrat de 4 ans, Patrice Neveu, après la CAN de 2022 au Cameroun, a vu son contrat renouvelé jusqu'en 2025 par le ministre des Sports de l'époque, Franck Nguema.

Mais les choses vont se gâter quand le Gabon sera éliminé en septembre 2023 de la CAN Côte d'Ivoire-2023 par la Mauritanie.

Ainsi, face à cette désillusion, le technicien français sera remercié pour n'avoir pas qualifié les Panthères…

De retour en France, Patrice Neveu saisit la Fédération internationale de football association (FIFA) pour rupture abusive de contrat et demande réparation.

Le 23 avril dernier, la FIFA donne raison à l'ancien coach des Panthères et condamne le Gabon via la Fégafoot à lui verser la somme de 532 000 euros (environ 350 millions de nos francs) comme dommages.

Ne voyant pas l'argent arriver, Patrice Neveu, de plus en plus impatient, relance une fois de plus la FIFA.

Cette fois, pour faire pression sur le Gabon, il demande à l'instance faîtière du football mondial de sanctionner notre pays afin que il soit disqualifiédes éliminatoires de la CAN et du prochain Mondial.

Mais " le Gabon ne sera pas disqualifié ", rassure le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) Pierre-Alain Mounguengi.

Ce dernier reconnaît avoir reçu la notification de la FIFA. " Oui, la FIFA nous a fait parvenir sa décision. Nous l'avons transmise au ministère des Sports pour traitement ", renseigne le président "PAM".

Mais qui doit payer le technicien français ? La Fédération ou l'État ? " Lors du litige avec Camacho, c'est l'État qui a payé. Idem pour Daniel Cousin. Mais il faut régler cette question ", avance encore le président fédéral pour conclure.

W.N.

Libreville/ Gabon