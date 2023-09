Football : nécessité de relancer le championnat pour un retour des locaux dans la tanière

LA participation du Centre sportif de Bendjé au tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football a d'une certaine manière actée la fin de sa saison 2022-2023 au Gabon. Avec l'avènement du Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) et la nomination du nouveau ministre des Sports, et dans la foulée de l'échec des Panthères pour la qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2023, les attentes sont grandes dans la communauté sportive sur la ligne directrice à suivre. Notamment en football et ses différents acteurs. L'élimination du Gabon par la Mauritanie devrait interpeller tout un chacun. En ce que ce pays commence à recueillir les fruits de ses investissements dans le développement du football local.

Le pays vient d'obtenir sa troisième qualification de suite en phase finale de la Can. Avec un onze comptant quatre joueurs dans l'équipe de départ évoluant dans le championnat local. Lequel a également permis aux Mourabitounes de présenter une équipe (presque) homogène qui a atteint les quarts de finale du dernier Championnat d'Afrique des nations. Même si le sélectionneur des Panthères Patrice Neveu a volontairement ignoré ou presque les joueurs locaux depuis le début de son mandat, l'histoire des clubs et sélections du Gabon rappelle que les meilleurs résultats à l'international (finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, première qualification en Can et quart de finale) ont été obtenus grâce à la contribution des joueurs évoluant dans le championnat national alors compétitif. D'où l'intérêt de relancer les compétitions domestiques dans une formule renforçant les recommandations des dernières assises sur le National-Foot. Mais copier des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et, donc, la Mauritanie où les pouvoirs publics n'accompagnent pas le football comme au Gabon reste une option pour valoriser la formation et les produits locaux. En plus de la sélection A.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon