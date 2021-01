Football : " Mon challenge est d'aller le plus loin possible avec Djoliba "

L'Union : Vous venez de signer un contrat de deux ans avec le club malien du Djoliba AC

L'Union : Vous venez de signer un contrat de deux ans avec le club malien du Djoliba AC. Quels sont les arguments qui ont milité en votre faveur pour être recruté par ce club ?

Saturnin Ibela : En général, tout recruteur recherche avant tout la performance, le projet et la motivation. Je suppose que ce sont là les raisons qui ont motivé les responsables de Djoliba à me recruter. J'arrive au Mali avec un projet bien structuré, en plus de mes états de service.

Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés par les dirigeants du club ?

Pour les dirigeants du club, l'objectif principal est de jouer le haut du tableau en championnat.

Avez-vous un groupe et des moyens pour atteindre ces objectifs ?

Oui ! J'ai trouvé un groupe intéressant. Mais, au fil des jours, je compte renforcer le compartiment offensif. Pour recruter, il faut tout naturellement avoir les moyens financiers.

À titre personnel, c'est une belle expérience pour vous. C'est quoi votre challenge avec Djoliba ?

Mon challenge est d'aller le plus loin possible avec Djoliba. Non seulement en championnat, mais également dans d'autres compétitions.

De plus en plus de coachs gabonais s'expatrient. Qu'est ce qui fait votre force ?

Je ne peux pas m'auto-évaluer. Ce que je sais, c'est que le travail est là, et c'est la seule force.

Votre mot de fin.

Je suis conscient du challenge et des nombreuses attentes du club. Les Djolibistes sont très exigeants. Quand vous avez un public et des dirigeants exigeants, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et je compte, par conséquent, si Dieu le veut, relever ce défi pour faire honneur au pays. Afin d'ouvrir les portes à d'autres coachs gabonais.



Entretien réalisé par Prosper Sax NZE BEKALE



