Football : Mfa Mezui rebondit au Luxembourg

L'actuel gardien titulaire des Panthères, Anthony Mfa Mezui (29 ans), dont le contrat avec la formation française de l'US Sarre-Union (5e division) est arrivé à terme, vient de s'engager pour trois saisons avec l'équipe luxembourgeoise du FC Rodange 91 (D1).

Avec son statut d'international, Anthony Mfa Mezui est certain de détrôner l'actuel portier titulaire du club, le Portugais Hugo Magalhaes (35 ans). Un nouveau challenge s'ouvre donc pour le natif de Beauvais (France), formé à Metz. "C’est un nouveau challenge qui se présente à moi. À un niveau supérieur, comparativement à la saison dernière. Aujourd’hui, c'est avec plaisir que je retrouve la compétition chaque week-end. Cela me permettra d'être compétitif, dans la perspective des rencontres qualificatives de la Can et du Mondial'', nous a-t-il confié.

Le FC Rodange 91 occupe actuellement la 13e place sur 15 équipes au classement général.

International gabonais depuis 2010, Anthony Mfa Mezui, en club, a porté le maillot messin durant huit saisons. Avant de s'exiler au RFC Seraing (D2-Belgique). Après une petite traversée du désert, le gardien gabonais est revenu en France, s'engageant pour une saison (2019-2020) avec l'US Sarre-Union. Ancien joueur français des moins de 17 ans, il sera finaliste avec cette équipe lors du championnat d'Europe de la catégorie, remportée en 2008 par l'Espagne.



W.N.



