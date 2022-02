Football : Martinsson Ngouali quitte la Croatie pour la Norvège

Nouvelle destination et nouveau championnat pour le Gabonais Serge-Junior Martinsson Ngouali. Après sa participation à la Can 2021 avec le Gabon, le milieu de terrain relayeur quitte le club de la Croatie, HNK Gorica, pour s’engager avec le norvégien Sarpsborg 08. Après avoir récemment embauché Stefan Billborn comme nouvel entraîneur-chef du club, Sarpsborg 08 est à la recherche de renfort au milieu de terrain. Et le profil du joueur des Panthères du Gabon paraît idéal pour les dirigeants du club norvégien.

Selon Norwegian VG, Martinsson Ngouali est prêt pour Sarpsborg 08, qui évolue dans l’élite norvégienne. La même source renseigne que le club devrait bientôt présenter officiellement le joueur. Sous contrat avec le HNK Gorica jusqu’au 31 mai 2022, Martinsson Ngouali, 30 ans, a disputé 14 matches toutes compétitions confondues avec le club croate cette saison. Ngouali a rejoint HNK Gorica en février 2021 en provenance de Hammarby IF en Suède. Lors de cette Coupe d'Afrique des nations, Martinsson Ngouali a livré deux rencontres, contre une lors des derniers éliminatoires du Mondial "Qatar-2022".

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon