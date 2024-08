Football : Loyce Mbaba opte pour le Stella Club d’Adjamé

Courtisé par plusieurs clubs ivoiriens de première division, notamment Bouaké FC où il a brillé lors de son précédent prêt, Loyce Mbaba a finalement opté pour le Stella Club d’Adjamé, un quartier de la capitale économique de Côte d'Ivoire.

L’information a été livrée officiellement samedi dernier au cours d’une conférence de presse animée par le club à son siège à Abidjan où le gardien de but gabonais a été aussi présenté au public.

Cette arrivée, sous forme de nouveau prêt, devrait permettre au gardien de but international gabonais de conserver sa place de titulaire chez les Panthères.

Alors que l'AS Mangasport, le club formateur de Mbaba, n’a pas encore communiqué sur les modalités de départ de son poulain, bien que le site d’information de Gaboneco.com dans sa publication du 8 août dernier, ait parlé d’un " prêt sans option d’achat ".

Notons enfin que, créé en 1953 par l'Ivoirien Douty Diomandé d’Adjamé à la suite de la fusion entre le Red Star d’Adjamé et l'US Bellas, le Stella Club d’Adjamé appelé aussi "Magnan" compte trois titres de champion national (1979, 1981 et 1984).

Et autant de la coupe de Côte d’Ivoire (1974, 1975 et 2012), Sur le plan international, la Coupe de la Caf (1993) et celle de l’UFOA (1981) figurent dans son palmarès.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon