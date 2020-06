Football : La reprise du National-Foot est-elle possible ?

La terrible pandémie, le Covid-19, qui sème la désolation dans le monde entier, a, chez nous comme ailleurs, imposé une autre façon de vivre, sans contacts, ni loisirs à grande échelle. Ce qui a contraint les autorités de notre pays à faire cesser, pour le bien de tout le monde, toutes les manifestations susceptibles de rassembler plusieurs personnes. L’idée-force étant, ici, de briser la chaîne des contaminations.

C’est dans cet esprit que toutes les activités sportives, ou non, ont été arrêtées. Il s’est ensuivi le confinement total, d’abord, et partiel ensuite. Il faut dire que cette mise en quarantaine aura, nous l’espérions, permis aux responsables de notre football, qui avaient, extraordinairement beaucoup de temps, peut-être même trop de temps, de réfléchir sur la reprise du National-Foot 1 et 2.

Et lorsqu’après le confinement total, le président de la Ligue nationale de football (Linaf) fait une sortie le 4 mai 2020, on se dit que l’homme n’a pas chômé. En effet, dans une interview accordée à notre rédaction, Brice Mbika Ndjambou dira ceci : "Nous misons sur une reprise au mois de juillet ou août." Une déclaration qui nous a comblés de joie, et on s’est dit qu’on allait, pour paraphraser Alphonse Lamartine, "savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours".

Mais on a dû déchanter par la suite. Nous avons sauté tellement haut que nous nous sommes retrouvés le postérieur au sol. De fait, la propagation de façon exponentielle du virus ne permet pas d’envisager une reprise imminente des championnats. À partir de là, on se demande quelles informations tangibles avait la Linaf pour envisager la reprise en juillet ou août. Visiblement, son président est allé vite en besogne. C’est finalement un vœu pieux.



J. NGOM’ANGO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport