Football : La Coupe du Gabon reprend ses droits

Après trois années d'interruption, la Coupe du Gabon de football reprend ses droits. Selon le calendrier rendu public par la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), le premier tour de cette compétition devrait débuter le 29 février prochain, par la phase éliminatoire qui concernera les équipes de D3, réparties en quatre zones (Estuaire-Moyen-Ogooué ; Haut-Ogooué-Ogooué-Lolo ; Ngounié-Nyanga ; Woleu-Ntem- Ogooué-Ivindo).

Les vainqueurs de ces quatre zones et les trois meilleurs perdants, plus le représentant de l'Ogooué-Maritime, obtiendront leurs tickets pour les seizièmes de finale, aux côtés des 10 équipes de D2 et des 14 de D1, le 11 mars prochain. Les dates retenues pour les phases de huitième, quart et demi-finale, sont, respectivement, le 18 mars, le 8 avril et le 13 mai prochains. La finale, quant à elle, devrait se jouer le 27 mai 2020 à Libreville.