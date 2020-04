Football : La Bundesliga pourrait reprendre dès le 9 mai prochain

En effet, si le championnat, interrompu le 13 mars, est bouclé le 30 juin, le versement de droits télévisés, d'une valeur estimée à environ 300 millions d'euros, sera débloqué. Ainsi, explique l'AFP, la décision de disputer les neuf journées restantes pourrait être prise ce jeudi lors d'une réunion par visioconférence entre des représentants des 36 clubs de première et deuxième divisions.

Deux des principaux dirigeants des länder allemands, les conservateurs Armin Laschet et Markus Söder, auraient en partie, vendu la mèche lundi soir, en donnant la date du 9 mai pour une reprise des matches à huis clos. "Un week-end avec du football est beaucoup plus supportable qu'un week-end sans football", a fait valoir Söder, dirigeant de la Bavière, qui abrite le club le plus titré du pays, le Bayern Munich.