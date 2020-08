Football : la Brestoise Winie Mapangou titulaire face à Guingamp

Dès les premières minutes, les Brestoises sont prises d’assaut par des Guingampaises conquérantes, qui ouvrent le score à la 4e minute sur penalty. Sanction transformée par Mouel, suite à une faute évidente de Kaya dans la surface de réparation. La domination guingampaise fut presque continuelle au cours de la première période. Pour autant, les Costarmoricaines ne parvenaient pas à creuser l’écart. La défense brestoise faisait bonne garde tout en essayant de profiter des moindres contres. Sur l’un d’entre eux, la Gabonaise Winie Mapangou manquait l’opportunité d’inquiéter Durand, la gardienne guigampaise (24e)…

Par la suite, Dutrien sauvait à nouveau sa cage devant Peniguel (75e). Mais elle ne pouvait rien sur le but de cette même Peniguel dans les dernières secondes qui reprenait de la tête une balle mal renvoyée de Commaret (79e), 2-0.

Cette réalisation donnait plus de relief à la victoire guingampaise sur un score qui n’était pas injustifié, tant l’emprise des Costarmoricaines a été conséquente durant la majeure partie de la rencontre. "J'ai commencé le match sur le côté droit, ensuite avant-centre et j'ai terminé en milieu offensif, dommage qu'on perde. Beaucoup d'efforts physiques ont été faits, j'ai pu tenir 80 minutes. On va bien récupérer pour le dernier match amical de ce samedi avant la reprise du championnat dès la semaine prochaine", a fait savoir Winie Mapangou après le match.