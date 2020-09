Football : Kanga accompagne le sans-faute de l’Étoile Rouge Belgrade

Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). Rentrée peu flamboyante en Ligue 1 pour l’ailier des Verts qui, dimanche contre Lorient (son ancien club) n’avait rien de l’attaquant saignant qui avait secoué l’arrière-garde du Paris Saint-Germain, le 24 juillet dernier en finale de la coupe de France 2020. Claude Puel l'a logiquement remplacé par Yann M’Vila (71e minute) pour donner plus de poids au compartiment médian stéphanois.

Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong (Dijon). Le défenseur central comme le milieu de terrain, ont coulé avec le DFCO (1-4) sur la pelouse d'un Lyon encore en mode Ligue des champions et porté par un Memphis Depay de gala (un triplé et un but contre son camp provoqué. Ecuelé a manqué son intervention sur le but du 1-3 (45e + 1), alors que Ndong (45e + 2) a écopé de son premier carton jaune de la saison.