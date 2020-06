Football : Jorel Eto'o Beh Nguéma convoqué pour des essais avec la réserve de Beşiktaş

"Les choses se sont déroulées comme je le souhaitais. C’est-à-dire bien ! Je suis donc serein quant à la suite de mon avenir sportif avec le club d'Istanbul", affirme-t-il. Malgré l'énorme écart de niveau entre le championnat turc des moins de 19 ans et la Süper Lig, notre jeune compatriote a su tirer son épingle du jeu.

Il raconte : "Il y a une très grande différence entre les moins de 19 ans et les professionnels. Avec la réserve, j'ai été évalué par quatre coachs, dont celui de l'équipe fanion. Les entraînements sont basés sur une intensité incroyable. Tout est précis. Beaucoup de technique et de vivacité dans le jeu. Nous devons être éveillés durant 90 minutes. Il faut donc une concentration à toute épreuve. Après ces entraînements individuels, je suis et reste convaincu que je devrais intégrer l'équipe réserve, avec un contrat semi-pro ou pro à l'appui. Ainsi, je reste dans l'attente des conclusions du staff technique et des dirigeants du club", conclut-il.