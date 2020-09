Football : Jean-Noël Amonome en quête de rebond

Mais n’entrant pas dans les plans d'Ayanda Dlamini, le manager du club de Durban, le gardien de but international gabonais est déjà tourné vers la quête d’un nouveau point de chute.

La préférence de l’ancien portier du FC 105 et d’Akanda FC va pour un club et un championnat qui lui offriront une visibilité et la compétitivité nécessaire pour poursuivre sa progression freinée depuis deux saisons. Et qui lui permettront, parallèlement, de répondre aux exigences du sélectionneur national Patrice Neveu, dans l’optique des challenges à venir des Panthères du Gabon. Notamment les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2022 et celles de la Coupe du monde de la même année.