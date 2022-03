Football : Jean-Noël Amonome au SCO d'Angers ?

LA situation que traverse actuellement le portier titulaire des Panthères, Jean-Noël Amonome, en Afrique du Sud, au sein de sa formation d'AmaZulu, 9e au classement général de la Soccer League (D1), ne plaît du tout pas au sélectionneur national, Patrice Neveu. En effet, Amonome n'est que le troisième gardien de but de la formation dirigée par Benni McCarthy, derrière Veli Mothwa (titulaire au poste) et Neil Boshoff. Conséquence : notre gardien n'a pas de temps de jeu. Ni en championnat, encore moins en Coupe de la Caf. Face à cette situation, le technicien français se démène comme un beau diable pour trouver une nouvelle destination à notre compatriote. Et le SCO d'Angers (Ligue 1 française) pourrait être, si les négociations aboutissent, la prochaine destination du gardien des Panthères.

"Depuis quelques jours, Patrice Neveu, qui se trouve en France depuis quelques semaines s'active à trouver un club à Jean-Noël Amonome. Il est actuellement en pourparlers avec les responsables du club. Ce n’est pas facile en ce moment, mais le coach Neveu se bat pour convaincre les dirigeants angevins de recruter notre gardien. Si tout se passe bien, il pourrait intégrer le club en juin prochain. Mais nous n'en sommes pas encore là", renseigne une source proche du sélectionneur national. Dossier à suivre.