Football : Gaëtan Missi Mezu quitte la Suisse pour la Finlande

Joint au téléphone, le joueur n'a pas caché toute sa satisfaction à l'idée d'évoluer à l'échelon supérieur : "Aujourd'hui, je rejoins avec joie la formation finlandaise du FC Ilves, l'une des trois meilleures équipes du championnat finlandais de première division, engagé au tour préliminaire de la Ligue Europa."

S'agissant du choix et de ses ambitions avec son nouveau club, Gaëtan Missi Mezu affirme avoir privilégié l'aspect sportif et financier.

"J'ai reçu plusieurs offres venant de France et de Belgique. Mais la plus concrète est venue du côté de la Finlande. En effet, le projet sportif et financier proposé par les dirigeants du FC Ilves m'a intéressé. J’ai tout de suite accepté. S'agissant de mes ambitions, c'est tout naturellement avoir du temps de jeu et jouer les premiers rôles au sein de ce championnat."