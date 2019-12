Football féminin : Atletico Akanda présente ses recrues

Il s'agit de Vanessa Mazaly, Marielle Bigoumou, Belinda Ondjani, Cyntiche Ntsame, Cyrielle Okouma et Kadi Samake. Elles ont été présentées dimanche dernier à la presse par le président du club, Freddhy Koula.

Le président de l'équipe féminine d'Atletico d'Akanda, Freddhy Koula, a présenté dimanche dernier à Libreville les recrues du club dont il a la charge. Il s'agit de Vanessa Mazaly, Marielle Bigoumou et Belinda Ondjani. En plus de ces trois internationales, il a profité de l'occasion pour présenter trois autres pépites du club que sont : Cyntiche Ntsame, Cyrielle Okouma et Kadi Samake.

"Les joueuses d’expérience comme Belinda et Mazaly aideront à tirer les autres vers le haut. Il est nécessaire de mettre ces filles dans des conditions presque similaires à celles des équipes professionnelles, afin de les motiver davantage. Et, surtout, les préparer potentiellement au monde professionnel. C’est aussi une opération de communication et d’interpellation, pour intéresser le public gabonais et les autorités au football féminin", a souligné le président du club.

Dans la perspective du démarrage du championnat féminin organisé par la Ligue de football de l’Estuaire, les joueuses de l’Atlético sont heureuses d’avoir découvert leur nouvelle tunique, floquée de leurs noms. Une première dans l'histoire du football féminin gabonais.

"On espère que cela poussera les autorités et la Fédération gabonaise de football à organiser des compétitions régulières, qui mettront en valeur le talent de ces filles qui ne demandent qu’à jouer", a conclu Freddhy Koula.



PSNB



