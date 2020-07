Football : Ecuele Manga et Didier Ndong en piliers du DFCO

Samedi, lors du premier match amical préparatoire remporté devant Paris FC (2-0), Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong ont fait partie de la première équipe du Dijon Football Côte-d'Or (DFCO) alignée par l’entraîneur Stéphane Jobard. Comme une indication de ce qu'ils représentent dans l’esprit du technicien français.

Comment pourrait-il en être autrement vu la contribution des deux joueurs gabonais dans l’accomplissement de l’objectif du maintien acquis de haute lutte en Ligue 1 ? Le premier, vice-capitaine de l’équipe, a en effet disputé l’intégralité des 28 journées (2 520 minutes) d'un championnat écourté pour cause de crise sanitaire due au coronavirus. Dirigeant et solidifiant une arrière-garde qui, en concédant 37 buts, a terminé au treizième rang du classement. Une nette amélioration par rapport à l'exercice précédent où le DFCO avait encaissé 60 buts (en 38 levées) et terminé avant-dernière défense de Ligue 1.