Football / Dossier N'Gakoutou-Ngoumou : Pourquoi la Fédération française de football tarde-t-elle à réagir ?

Au mois de septembre dernier, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), par le truchement de son service juridique, a officiellement saisi son homologue français de la FFF afin de lui faire parvenir le fichier des états de service des joueurs franco-gabonais Nathan Ngoumou (21 ans) et Yannis N'Gakoutou (23 ans), évoluant respectivement au poste d'attaquant à Toulouse (L2) et en position de latéral droit à Lyon-La Duchère (N2). Ces documents, exigés par la Fifa dans le processus de changement de nationalité sportive, n'ont toujours pas été transmis à la partie gabonaise, trois semaines après. Qu'elles en sont les raisons ?

"Nous ne comprenons pas cette situation de mutisme de la part de nos homologues français. Et pourtant quand il s’est agi de Sambissa et Eneme, la Fédération française de football a fait diligence. Et en quelques jours nous avons eu les fiches des états de services de ces deux joueurs. Or, cela fera bientôt un mois que nous attendons ces documents afin d'engager le processus de changement de nationalité sportive de N'Gakoutou et Ngoumou auprès de la Chambre du statut du joueur de la Fifa. Sans ces documents, nous ne pouvons rien faire", nous a confié une source proche du dossier.

Selon une autre source très au fait du dossier, " si la Fédération française traîne les pieds, c'est probablement du fait qu'elle est consciente que les deux joueurs peuvent encore servir les Bleus. Et ce, à la lumière du potentiel et de l'âge desdits joueurs".

La Fégafoot, selon nos informations, compte bien relancer la FFF. Étant donné que la Can c'est dans moins de trois mois. Affaire à suivre !