Football : Donner la priorité à l'utile

La tournée que va entreprendre le sélectionneur national Patrice Neveu devrait davantage être une mission pour préparer les challenges futurs, plutôt que les deux prochaines sorties des Panthères.

Patrice Neveu quitte le Gabon dans quelques jours pour une mission d’observation des principaux joueurs des Panthères, mais surtout d'échange avec des éléments susceptibles d’intégrer la sélection nationale du Gabon, qu'il dirige depuis le 23 mai 2019.

À 46 jours de l’importante double confrontation contre la Gambie, comptant pour les troisième et quatrième journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2021, l’on est tenté de croire que le technicien français prospecte davantage pour des échéances plus lointaines. Aidé en cela par Fabrice Do Marcolino, l'ancien attaquant international gabonais devenu, depuis le début du mandat de Neveu, le référent de la Fédération gabonaise de football pour la zone Europe.

On voit mal, en effet, le sélectionneur national découvrir un oiseau rare capable d’apporter rapidement une plus-value à l’existant, qui a donné satisfaction lors de ses quatre premières sorties avec les Panthères, en matchs tests (Burkina-Faso et Maroc) et de compétition (RD Congo et Angola).

Et puis, il y a des postes prioritaires qui ont besoin, plus que d’autres, d’être enrichis, du fait d’une pénurie de spécialistes de niveau élevé. Qu’il s’agisse de celui de gardien de but où, derrière Anthony Mfa Mezui, il manque une concurrence et des trouvailles de poids. Mais aussi du poste d’arrière latéral droit, où il manque un substitut à Lloyd Palun d'égale valeur ou prometteur.



James Angelo LOUNDOU



