Football : des Panthères plus que déterminées

Ce sont des Panthères enthousiastes et déterminées qui ont foulé lundi dernier, pour leur première séance d'entraînement, la pelouse du stade Augustin-Monedan de Sibang. De Poko à Palun, en passant par Obiang, Mfa Mezui, Ameka Autchanga…, la belle ambiance et l'esprit de groupe étaient au rendez-vous. À la grande satisfaction de Patrice Neveu.

"Notre première séance d'entraînement s'est bien déroulée. Et ce malgré l'état de la pelouse. J'ai vu des garçons déterminés et conscients. Il y avait de l'engagement et de l'envie chez mes joueurs. J'ai vraiment apprécié cet état d'esprit", s'est réjoui le technicien français. Toutefois, Patrice Neveu reste mesuré et concentré sur l'objectif, qui est de remporter la victoire. "Il faut être solide au niveau de chaque compartiment. Sans sous-estimer l'adversaire, malgré les défections, nous comptons bien amorcer cette rencontre. L'objectif pour nous est de remporter le gain de la partie", ajoute-t-il.

S'agissant du onze de départ des Panthères, l'entraîneur national a fait savoir qu'il aura une position définitive au terme de l'entraînement qui aura lieu ce mercredi après-midi à Bongoville.

Pour sa part, André Biyogo Poko, qui effectue son grand retour en sélection, a promis de tout faire pour réaliser un bon résultat. Il a même promis d'inscrire un but.

Les Panthères, qui se sont envolées hier après-midi pour Franceville, seront privées de Ngouali, malade. Concernant Aubameyang, ce dernier, selon nos informations, a quitté Londres hier mardi à destination de Franceville. Bouanga, Oto'o Zue, Boupendza et Kanga arrivent ce mercredi matin avant de rallier Franceville la même journée.



W.N.



