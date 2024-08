Football : des carrières en régression pour plusieurs Gabonais de la diaspora

À l'orée de la saison 2014-2015 marquée notamment par une participation à la Coupe d'Afrique des nations 2015, la majorité des joueurs gabonais évoluant à l'étranger portaient le blanc-seing de la Ligue 1 (Anthony Mfa Mezui au FC Metz, Lloyd Palun à l'OGC Nice, Yrondu Musavu-King au Stade Malherbe de Caen, André Biyogo Poko aux Girondins de Bordeaux, Mario Lemina et Alexander Ndoumbou à l'Olympique de Marseille), de la Liga (Lévy Madinda au Celta Vigo), de la Bundesliga (Pierre-Emerick Aubameyang au Borussia Dortmund) ou de la division d'élite du Portugal (Aaron Appindangoye à Boavista et Junior Oto'o Zué à Braga), de Belgique (Didier Ovono au KV Ostende et Frédéric Bulot au Standard de Liège) et de Russie (Guelor Kanga au RK Rostov).

Mais aussi d'une échelle identique au Maroc (Malick Evouna au WAC Casablanca, Johan Legoualama à El Jadida et Franck Engongah Obame à Kourigba), en Algérie (Samson Mbingui au MC Alger et Benjamin Ze Ondo à Sétif) et en Tunisie (Didier Ndong au CS Sfax).

Les rares internationaux des divisions inférieures étaient Bruno Ecuele Manga (avec Cardiff City en Championship), Johan Obiang et Henri Ndong (en Ligue 2, respectivement sous la tunique d'Auxerre et de Chateauroux).

Autant de noms de clubs et de championnats valorisant pour la plupart la carte de visite, à l'échelle du Gabon et même au-délà. Même si les retombées n'ont pas permis aux Panthères de franchir un cap sur la scène internationale.

Alors que les joueurs susmentionnés étaient tous ou presque des hommes de base de leurs clubs.

Dix ans plus tard et dans la dernière ligne droite précédant les trois coups de l'exercice 2024- 2025, le contraste est saisissant avec les situations contractuelles, les noms des clubs et des ligues où trouver un porte-étendard Vert-Jaune-Bleu. Notamment ceux qui pourraient être sollicités pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations en septembre, octobre et novembre à venir, puis celles de la Coupe du monde en mars 2025.

Entre les sans clubs (Ecuele Manga au premier chef ), les pensionnaires des championnats exotiques que sont Denis Bouanga et Aaron Boupendza (Etats-Unis), Aubameyang et Ndong (Arabie Saoudite), Guelor Kanga (Serbie)), Alex Moucketou (Chypre), Orphé Mbina (Slovénie), Eric Bocoum (Iran), Clech Loufilou (Oman), ceux de la deuxième division italienne (les frères jumeaux Anthony et Jérémy Oyono), turque (Appindangoye, David Sambissa, Michel Mboula), hollandaise (Mbemba), belge (Sidney Obissa), de la Ligue 2 (Johan Obiang et Noha Lemina) et des échiquiers amateurs français, sont la preuve des plans de carrière en régression chez les footballeurs gabonais de la diaspora.

Où trouver Mario Lemina enPremier League, Jim Allevinah, Jacques Ekomie et Shavy Babicka en Ligue 1 fait désormais figure d'exception dans les ligues les plus compétitives.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon