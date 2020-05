Football : Denis Bouanga également courtisé en Premier League

Homme fort des Verts tout au long de la saison qui vient de s'achever en France, Denis Bouanga est devenu un homme convoité par-delà les frontières hexagonales.

En Angleterre, c'est Everton qui suivrait son cas de près. Il pourrait bien être l'une des attractions du mercato dans le Forez. Acheté pour 4,5 millions d'euros (environ 2 milliards de francs) l'été dernier au Nîmes Olympique, Denis Bouanga s'est révélé à Saint-Étienne en s'imposant comme l'atout offensif numéro un des Verts, en inscrivant notamment 12 buts et en délivrant cinq passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues. Des performances faisant de lui un homme regardé et convoité, en France par le LOSC (Lille) et le Stade Rennais, mais aussi désormais à l'étranger.

Selon le Daily Mirror, la Premier league garde un œil attentif sur l'évolution de la situation du Gabonais du côté de Geoffroy-Guichard. Parmi les prétendants, on retrouve Carlo Ancelotti et Everton. Sous contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2023, l'ancien Nîmois a une valeur marchande de huit millions d'euros (environ 5 milliards de francs), selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais tout indique que ses dirigeants ne le laisseront pas partir à ce prix-là.

De plus, Claude Puel, son entraîneur, a encore réaffirmé son souhait de garder les joueurs les plus performants de l'effectif pour la saison prochaine, Denis Bouanga en fait partie. Reste à savoir si la puissance financière des écuries anglaises ne viendra pas à bout de la volonté des Verts à garder leur ailier fort.



Prosper Sax NZE BEKALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport