Football : Denis Bouanga aux premières loges chez les Verts

Pour son premier chapitre sous la tunique de l'historique club français, l'attaquant gabonais, qui a disputé 26 matchs (sur 28 journées) en Ligue 1, est incontestablement l'atout offensif numéro un. Avec 10 buts au compteur, soit deux de mieux que son total de l'édition écoulée sous le maillot du Nîmes Olympique, Bouanga est le meilleur buteur stéphanois. Il a déjà battu son record personnel en première division. Dynamiteur des couloirs, il est également le numéro un en termes de duels remportés (175) et dribbles réussis (58). Même si aux passes décisives, l'ancien Lorientais est devancé (3 contre 4) par un coéquipier, l'Algérien Riyad Boudebouz.

En perpétuelle progression depuis trois ans, Bouanga a franchi un nouveau palier et les chiffres le prouvent. Auteur de 79 tirs au but cette saison, il n'est devancé dans le top 10 de l'exercice que par Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 89), Victor Osimhen (Lille, 86) et Andy Delort (Montpellier, 83). En termes de frappes cadrées, les statistiques dévoilées dernièrement voient Denis Bouanga (2e avec 38 tirs cadrés) monter sur le podium, entre Mbappé (48) et Neymar 36). Alors que pour le ratio tirs tentés et cadrés, les 48,1% du natif du Mans le positionnent au quatrième rang des joueurs les plus précis face au but. Derrière Wissam Ben Yedder (Monaco, 56,2%), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 53,9%) et Neymar (Paris Saint-Germain, 50,7%).