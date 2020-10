Football : début épouvantable pour Donald Nze en RDC

L'ancien portier de l'AS Pélican, Donald Nze, actuel sociétaire du club congolais de Maniema Union, a passé vendredi dernier au stade des Martyrs de Kinshasa un après-midi très inconfortable. C'était lors du match qui a opposé le FC Renaissance de Kinshasa à Maniema Union de Kindu, comptant pour la première journée de la Linafoot Vodacom Ligue 1. Rencontre qui s'est soldée par un résultat de parité 2-2.

Pour sa première titularisation dans le but du club de Kindu, le portier international gabonais est passé à côté de son match. C'est le moins qu'on puisse dire. En effet, sur les deux buts encaissés, sa responsabilité est directement engagée. D'abord à la 4e minute. Sur un coup franc, pourtant excentré et sans danger, Tambwe Kaloudji trompe Donald Nze d'un lobe astucieux. Et comme si cela ne suffisait pas, Kimwaki, en seconde période, place une tête entre les bras de Donald Nze qui laisse filer le ballon au fond des filets. Pour la balle du 2-2. Un nul au goût amer pour les supporters de la formation de Kindu.

"Le portier gabonais n'a vraiment pas été à la hauteur de la rencontre. Le staff doit très vite se pencher sur ce cas. Mais bon ! On ne va tout de même pas l'accabler pour son premier match. C'est à lui désormais de digérer et de se ressaisir. D’autant plus qu'il a pour concurrent direct l'international congolais Jackson Lunanga, transfuge de Vita", a confié un supporter du club de Maniema joint au téléphone.



W.N.



