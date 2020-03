Football : Ces anciens joueurs qui se reconvertissent au métier d'entraîneur

Ces anciens et actuels joueurs, pour la plupart, ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football de notre pays. Notamment lors de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des nations que notre pays a coorganisé avec la Guinée Équatoriale, en 2012.

Pour le directeur du stage, Rigobert Nzamba, la licence C fédérale concerne uniquement la formation des jeunes. "C'est beaucoup plus le B.a.-Ba du football. Ainsi, après l'obtention de ce diplôme, ces derniers vont apporter leurs connaissances aux plus jeunes. Tout en sachant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire aux plus petits, mais qu'on fait aux plus grands'', a-t-il insisté.