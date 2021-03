Football : Bouenguidi Sports va recevoir 30 millions de francs de la Caf

LE Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), l'instance faîtière du football continental, vient de décider d'allouer aux équipes récemment éliminées aux portes des phases de groupes des différentes compétitions africaines de clubs (Ligue africaine des champions et Coupe de la Caf), une subvention de 62 500 dollars (environ 30 millions de francs), " pour réduire la charge financière des clubs participant aux compétitions interclubs de la Caf qui n'ont droit à aucun prix financier", indique le courrier de la Caf dont nous avons obtenu copie. Selon la Confédération africaine de football, ce soutien financier provient des fonds Fifa Forward de la Caf pour les clubs éliminés du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération. Éliminé au tour de cadrage de la Coupe de la Caf, le représentant gabonais, Bouenguidi Sports, est donc éligible à cette subvention. Il recevra, par conséquent, dans les tout prochains jours, la somme de 30 millions de francs.

Joint au téléphone à l'annonce de cette bonne nouvelle, le président du club koulois, Jean-Fernand Bidona s'est réjoui de l'initiative de la Caf, qui vient en appoint des ressources dont dispose le récent représentant gabonais en coupe de la Caf. " Nous ne pouvons que saluer l'initiative de la Caf. Bouenguidi Sports est un club organisé avec des ambitions. Cette contribution vient renforcer l'existant. Cet argent appartient au club. Et sera utilisé pour l'intérêt de nos joueurs et de notre association. Nous avons des charges de fonctionnement avec des employés. L'argent de la Caf vient davantage embellir l'horizon et les perspectives du club pour la saison prochaine", a-t-il expliqué.