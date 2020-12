Football : Bouenguidi Sports quitte Libreville le 4 janvier pour Lubumbashi

Battue au match aller, le 23 décembre dernier, par le TP Mazembe – en match comptant pour les 16es de finale de la Ligue africaine des champions –, la formation de Bouenguidi Sports a repris le chemin des entraînements deux jours seulement après cette défaite.

"Le 25 décembre, nous avons repris nos séances d'entraînement. Au menu : séance de récupération et d'oxygénation. Et le reste des jours, entraînement normal", renseigne Brice Ondo, le coach principal de Bouenguidi Sports. Cet après-midi, l'équipe procède à sa première séance d'entraînement au stade synthétique de Nzeng-Ayong. "Tout simplement parce que nous jouerons le 6 janvier prochain à Lubumbashi sur un terrain synthétique", précise le technicien gabonais. Dont l'équipe jouera deux matchs amicaux contre une sélection des meilleurs joueurs du National-Foot. Avant de quitter Libreville le 4 janvier pour la RDC via Addis Abeba (Éthiopie), pour arriver le lendemain, veille de match, à Lubumbashi.

Le coach Brice Ondo s'est également prononcé sur les chances de qualification de son équipe face à l'ogre Mazembe, quintuple vainqueur de la Ligue africaine des champions. "Nous savons que la tâche ne sera pas aisée pour nous en déplacement. Mais nous allons nous battre avec la dernière énergie, dans la mesure où nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Et comme vous le savez, en football, tout est possible. Sachez tout simplement que nous y croyons et nous allons tout donner lors de cette rencontre", indique-t-il. La rencontre du 6 janvier 2021 sera certes difficile, mais les joueurs de Bouenguidi Sports devront jouer sans crainte et, pourquoi pas, chercher des fautes à l'entrée de la surface de réparation de l'équipe adverse, afin que Junior Bayhano Aubyang, comme au match aller à Libreville, crucifie le portier ivoirien de Mazembe Sylvain Gbohouo, pas souvent impérial dans ses prises de balle.



Willy NDONG



