Football : aux Gunners la FA Cup 2020, à Aubameyang la postérité

Mieux, l'attaquant gabonais restera l’homme du quatorzième sacre des Gunners (un record devant Manchester United qui en compte douze, et le tandem Chelsea-Tottenham avec huit titres chacun) dans la doyenne des compétitions de football dans le monde.

Alors que son équipe était rapidement menée, après un but de l’Américain Christian Pulisic (5e minute), dans une affiche et un résultat comparables à la finale de 2017, Aubameyang, qui est devenu le premier joueur africain à porter le brassard de capitaine en finale de FA Cup, a inscrit un nouveau doublé face à Chelsea sur la même pelouse que face aux Citizens.

Après avoir pris à contre-pied le portier Willy Caballero, Aubameyang a remporté un second duel devant le gardien du temple des Blues. Quand, décalé par Nicolas Pépé, après une percée d'Hector Bellerin, il a mystifié Kurt Zouma et inscrit d’une subtile pichenette du pied gauche le but qui, en plus de la FA Cup 2020, a parallèlement assuré à Arsenal une place en Ligue Europa la saison prochaine.