Football : Aubameyang signe enfin au Barça

Ce fut l'un des feuilletons les plus longs de la carrière de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

En effet, hier, durant toute la journée, la signature de PEA au Barça a été à plusieurs reprises remis en cause. Mais à 23 heures, un accord a été trouvé entre Arsenal et le FC Barcelone : PEA s'engage pour six mois avec le Barça et les deux clubs prennent en charge le salaire du joueur. P3