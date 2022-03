Football : Aubameyang martyrise le Réal Madrid lors du Classico

Pour son premier classico sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone, l’attaquant gabonais Pierre Emerick Aubameyang a inscrit un doublé face au Réal Madrid (0-4) lors de la 29e journée du championnat espagnol. Après avoir brillé de mille feux lors de ses premières apparitions en Liga Santander, l’ancien buteur des Gunners d’Arsenal s’est montré à son avantage pour cette rencontre cruciale.

Aligné à la pointe de l’attaque Barcelonaise aux côtés d’Ousmane Dembele et de Ferran Torres, PEA a éclaboussé de son talent cette rencontre. Servi sur le côté droit à la 29e minute, Aubameyang inscrit le premier but de la partie sur une tête croisée. Dominateurs dans le jeu, les Barcelonais vont monopoliser le ballon et inscrire un second but à la 38e par l’intermédiaire de Ronald Araujo. Au retour des vestiaires, les Catalans vont accentuer leur domination en inscrivant un troisième but à la 47e minute par Ferran Torres sur un service de PEA. Poursuivant leur festival offensif, les visiteurs vont inscrire un 4e but grâce à Aubameyang qui aura été élu homme du match sur un service de son compère Ferran Torres.

Un précieux succès pour les Barcelonais qui restent sur 13 matchs sans défaites en Liga.