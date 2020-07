Football : Aubameyang fixe ses conditions pour rester à Arsenal

En juin 2021, Pierre-Emerick Aubamayang ne sera plus lié à Arsenal. Son contrat arrivera effectivement à terme. Ainsi, depuis plusieurs semaines, de nombreux clubs, et non des moindres, sont sur la piste de l'attaquant gabonais de 31 ans. Parmi lesquels l'Inter de Milan, le FC Barcelone, le Real Madrid…

Interrogé récemment par la presse britannique sur sa situation contractuelle avec Arsenal, le capitaine des Panthères et des Gunners a indiqué que "les fans disent que je devrais prolonger ? Oui je sais. Il me reste un an de contrat. Est-ce que j’essaie de rester ? Oui, oui".

Récemment, selon des informations rapportées par le site ESPN, Pierre-Emerick Aubameyang aurait accepté de poursuivre sa carrière à Londres. Et donc de prolonger, entre autres, son contrat de trois ans. Le site indique que l'ancien joueur du Borussia Dortmund souhaiterait toucher pour cela 250 000 livres par semaine (environ 182 millions de francs).

L'international gabonais perçoit actuellement autour de 200 000 livres hebdomadaires (environ 144 millions de francs). Interrogé à son tour sur la situation de son principal artificier, le coach des Gunners, Mikel Arteta, pense que Pierre-Emerick Aubameyang restera à Arsenal.

Une source proche du joueur contactée par notre rédaction confie que "la prolongation du contrat de Pierre-Emerick Aubameyang dépendra de beaucoup d'une qualification des Gunners en Coupe d'Europe la saison prochaine. Car à quoi sert-il d'être meilleur buteur de Premier League et ne pas jouer l'Europe", s'interroge la source.



Willy NDONG



