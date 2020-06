Football : Aubameyang et les derniers de la saison en Premier League

Un terrain où les états de service de l'attaquant gabonais et capitaine d'Arsenal ne sont plus à prouver, mais qui lui propose encore des challenges en cette fin de saison.

Après avoir échoué mercredi soir à celui d'inscrire, enfin, un but à Manchester City, après deux saisons et demie de présence en Angleterre avec Arsenal, Liverpool en sera un autre de la même veine, le 15 juillet prochain, lors de la 36e journée. De surcroît contre des Reds déjà champions d'Angleterre et, vraisemblablement, démobilisés.