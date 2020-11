Football : Aubameyang dans le onze-type des joueurs africains du week-end

Parmi les joueurs africains qui se sont illustrés le week-end dernier en Europe, figure en bonne place l'attaquant gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier, auteur de l'unique but de la rencontre de dimanche en Premier League entre Manchester United et Arsenal, a été sélectionné pour faire partie de l'attaque du onze-type des joueurs africains évoluant dans les cinq meilleurs championnats d'Europe.

Aux côtés de PEA, on retrouve l'attaquant gambien de Bologne (Série A), Moussa Barrow, auteur d'un doublé lors du succès face à Cagliari (3-2). Ces deux hommes vont certainement se croiser les 12 et 16 novembre prochains lors de la double confrontation Gabon-Gambie, comptant pour les éliminatoires (3e et 4e journées) de la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun.

Gardien : Édouard Mendy (Chelsea FC)

Défenseurs : Rami Bensebaini ( Borussia Monchengladbach), Carlos Akapo (Cadix), Aissa Mandi (Betis Seville), Djene Dakonam ( Getafe).

Milieux : Thomas Partey (Arsenal), Frank Kessié (Milan AC), Gervinho ( Parme), Hakim Ziyech (Chelsea)

Attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Moussa Barrow (Bologne).



Prosper Sax NZE BEKALE



